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Дома в gmina Dominowo, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Dzierznica, Польша
Дом 4 спальни
Dzierznica, Польша
120 м²
€ 113,135
Я рекомендую к продаже отдельно стоящий дом площадью 120 м2 плюс пристройка 100 м2 в Хвалшиц…

Параметры недвижимости в gmina Dominowo, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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