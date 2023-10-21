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Квартиры в gmina Dominowo, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Dzierznica, Польша
Квартира
Dzierznica, Польша
Площадь 250 м²
Рекомендую к продаже дом площадью 250 м 2 и участок в городе Некла, который находится пример…
€179,563

Параметры недвижимости в gmina Dominowo, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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