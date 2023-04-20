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Купить недвижимость в gmina Dolsk, Польша

Дольск
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1 объект найдено
Дом 5 спаленв Дольск, Польша
Дом 5 спален
Дольск, Польша
93 м²
€ 177,362
Дом в вишне Я приглашаю вас ознакомиться с предложением дома с садом на продажу. Идеальное м…

Параметры недвижимости в gmina Dolsk, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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