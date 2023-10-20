Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Dobryszyce
  5. Квартиры

Квартиры в gmina Dobryszyce, Польша

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Blok Dobryszyce, Польша
Квартира
Blok Dobryszyce, Польша
Площадь 831 м²
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНО В Zawada, коммуна Шидлово, всего в 6 км от центра Пила! З…
€61,011

Параметры недвижимости в gmina Dobryszyce, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти