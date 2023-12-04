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Квартиры в gmina Dobra, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Kaczka, Польша
Квартира
Kaczka, Польша
Площадь 14 720 м²
€23,146
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Strachocice-Kolonia, Польша
Квартира
Strachocice-Kolonia, Польша
Площадь 70 м²
€57,866
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Dobra, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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