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Польша
Западно-Поморское воеводство
Полицкий повят
gmina Dobra Szczecinska
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Параметры недвижимости в gmina Dobra Szczecinska, Польша
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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