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Купить недвижимость в Гмина Длуголенка, Польша

1 объект найдено
Квартира 4 спальнив Sliwice, Польша
Квартира 4 спальни
Sliwice, Польша
65 м²
€ 179,294
For sale 4 rooms, 2 levels, terrace and parking space. Apartment located in Wrocławskie Maśl…

Параметры недвижимости в Гмина Длуголенка, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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