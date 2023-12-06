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Квартиры в gmina Czerniejewo, Польша

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Чернеево, Польша
Квартира 4 комнаты
Чернеево, Польша
Число комнат 4
Площадь 59 м²
€54,749
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Czerniejewo, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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