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Квартиры в gmina Czarnkow, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Smieszkowo, Польша
Квартира
Smieszkowo, Польша
Площадь 28 800 м²
Уникальное предложение!!!
€543,259

Параметры недвижимости в gmina Czarnkow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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