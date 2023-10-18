ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
gmina Chrzypsko Wielkie
Дома
Дома в gmina Chrzypsko Wielkie, Польша
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
103 м²
3/4
Привлекательная квартира в довоенном доходном доме площадью 102,52 м2. Просторные, солнечные…
€364,017
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Blizne Laszczynskiego, Польша
5
199 м²
Уникальный дом с адаптивной частью для офисных комнат в Blizne Łaszczyński, недалеко от Bemó…
€400,610
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ксёнж-Велькопольский, Польша
3
84 м²
Новое – отличное предложение !!
€63,053
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
71 м²
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГОТОВАЯ КВАРТИРА С ВИДОМ НА SKYLINE
€469,079
Рекомендовать
Дом 6 комнат
гмина Изабелин, Польша
6
334 м²
€570,545
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
4
1
89 м²
1/2
Продается современная четырехкомнатная квартира с террасой, Mokotów Stegny, Eukaliptusowa. Ч…
€374,787
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Душники-Здруй, Польша
3
58 м²
Продается 3-комнатная квартира площадью 58,1 м2 в Поджеви в коммуне Душники. Квартира распол…
€51,926
1
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Польша, Польша
2
66 м²
Апартаменты с 2 спальнями в новом жилом доме Playa de Aro Costa Brava Испания
€318,375
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
2
36 м²
Продается квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома, расположенного в це…
€46,908
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Польша, Польша
3
133 м²
€2,11 млн
Рекомендовать
Квартира
Билгорай, Польша
47 м²
Предлагаю на продажу место (формально квартиру), расположенное на первом этаже многоквартирн…
€218,176
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Польша, Польша
2
99 м²
Роскошные 2-комнатные двухуровневые апартаменты в престижном комплексе, расположенном в райо…
€612,260
Рекомендовать
Параметры недвижимости в gmina Chrzypsko Wielkie, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL