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Квартиры в gmina Chrzypsko Wielkie, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Bialokosz, Польша
Квартира
Bialokosz, Польша
Площадь 1 258 м²
HIT: постройте себя в районе Natura 2000, всего в 150 м от озера Биалокоски!
€34,308

Параметры недвижимости в gmina Chrzypsko Wielkie, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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