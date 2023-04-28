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Жильё в gmina Chodziez, Польша

1 объект найдено
Дом в Studzieniec, Польша
Дом
Studzieniec, Польша
539 м²
€ 437,131
Я хотел бы представить уникальную и очаровательную усадьбу, построенную в 1760 году в Студзе…

Параметры недвижимости в gmina Chodziez, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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