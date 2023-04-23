Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Отвоцкий повят
  5. gmina Celestynow
  6. Дома

Дома в gmina Celestynow, Польша

1 объект найдено
Дом 8 спален в Dabrowka, Польша
Дом 8 спален
Dabrowka, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 479 м² Количество этажей 3
€ 639,615
Продажа многоквартирного жилого дома в Варшаве, Otwock #12778 Звоните +48574672833 ( W…

Параметры недвижимости в gmina Celestynow, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти