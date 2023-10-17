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Квартиры в gmina Buk, Польша

Бук
4
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8 объектов найдено
Квартира в Бук, Польша
Квартира
Бук, Польша
Площадь 102 м²
€122,172
Квартира в Niepruszewo, Польша
Квартира
Niepruszewo, Польша
Площадь 1 074 м²
€48,082
Квартира в Niepruszewo, Польша
Квартира
Niepruszewo, Польша
Площадь 3 788 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в Нипрусзеве по …
€163,916
Квартира в Бук, Польша
Квартира
Бук, Польша
Площадь 16 м²
Предлагаю на продажу гараж площадью 16,18 м2, расположенный в многосегментном гаражном здани…
€7,868
Квартира в Бук, Польша
Квартира
Бук, Польша
Площадь 97 м²
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ 
€185,553
Квартира в Бук, Польша
Квартира
Бук, Польша
Площадь 140 м²
Местоположение:
€196,481
Квартира в Otusz, Польша
Квартира
Otusz, Польша
Площадь 156 м²
€174,625
Квартира в Otusz, Польша
Квартира
Otusz, Польша
Площадь 3 550 м²
Два участка для продажи в Отуше, в 4 км от Буку и около 30 км от центра Познани
€116,380

Параметры недвижимости в gmina Buk, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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