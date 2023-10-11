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Жильё в gmina Brzeziny, Польша

1 объект найдено
Квартира в Brzeziny, Польша
Квартира
Brzeziny, Польша
Площадь 258 м²
Современный отдельно стоящий дом на продажу в Бжезинах недалеко от Калиша. Идеальное предлож…
€206,650

Параметры недвижимости в gmina Brzeziny, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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