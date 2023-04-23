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Дома в gmina Brwinow, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Milecin, Польша
Дом 4 спальни
Milecin, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м² Количество этажей 1
€ 268,544
Продажа большого дома с садом в Варшаве, Blonie #12694 Звоните +48574672833 ( WhatsApp…

Параметры недвижимости в gmina Brwinow, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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