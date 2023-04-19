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Купить квартиру в gmina Brwinow, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Otrebusy, Польша
Квартира 1 спальня
Otrebusy, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 3/3 Этаж
€ 86,110
Продаётся оборудованная 2-х комнатная квартира 39,73кв.м пригород Варшавы г. Pruszków…
Квартира 1 спальняв Otrebusy, Польша
Квартира 1 спальня
Otrebusy, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 3/3 Этаж
€ 79,471
Продаётся новая 2-х комнатная квартира 34,27 кв.м пригород Варшавы г. Pruszków ул. Ad…

Параметры недвижимости в gmina Brwinow, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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