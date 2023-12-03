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Квартиры в gmina Brodnica, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Rogaczewo, Польша
Квартира
Rogaczewo, Польша
Площадь 156 м²
€201,096
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Brodnica, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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