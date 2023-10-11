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Квартиры в gmina Boleslawiec, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Kolonia Boleslawiec-Chroscin, Польша
Квартира 1 спальня
Kolonia Boleslawiec-Chroscin, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Готовая к продаже двухкомнатная квартира площадью 44 м2, расположенная в самом центре Лодзи …
€73,741

Параметры недвижимости в gmina Boleslawiec, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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