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Жильё в gmina Bojadla, Польша

1 объект найдено
Квартира в Mlynkowo, Польша
Квартира
Mlynkowo, Польша
Площадь 38 576 м²
Продается уникальный, живописный участок, расположенный в деревне Młynkowo, в коммуне Душник…
€292,293

Параметры недвижимости в gmina Bojadla, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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