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Дома в gmina Blonie, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Zukowka, Польша
Дом 4 спальни
Zukowka, Польша
5 Количество комнат 1 ванных комнат 224 м² 1/2 Этаж
€ 181,352
Новый двухэтажный дом на продажу, в Варшаве, Błonie #12946 Звоните +48574672833 ( What…

Параметры недвижимости в gmina Blonie, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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