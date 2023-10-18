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Жильё в gmina Bialosliwie, Польша

1 объект найдено
Квартира в Бялосливе, Польша
Квартира
Бялосливе, Польша
Площадь 5 446 м²
Промышленный район, построенный в Białośliw для продажи площадью 5446 м2 с большим инвестици…
€327,265

Параметры недвижимости в gmina Bialosliwie, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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