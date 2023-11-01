Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Bialopole
  5. Дома

Дома в gmina Bialopole, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/3
Квартира уютная, просторная, легко оформить любой интерьер. Она расположена на 2-м этаже в у…
€209,999
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 1/7
Дом Этажей: 7 Год строительства: 1957   Квартира Этаж: 1-й Площадь: 71 кв.м Количество комн…
€382,306
Квартира 4 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Этаж 3
1. Turn on the locator! Warsaw - & gt; Northern Ursynów. The apartment to which we invite yo…
€311,670
Студия 1 спальня в Пабьянице, Польша
Студия 1 спальня
Пабьянице, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Квартира-студия на продажу в центре города Лодзь. Размер 28,17m2 Обращённый на Север Этаж: 1…
€67,476
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Этаж 9
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ: Предлагаемая квартира является частью роскошной, расположенной в цен…
€781,817
Дом 6 комнат в Клаудун, Польша
Дом 6 комнат
Клаудун, Польша
Комнаты 6
Площадь 302 м²
€552,417
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
Трёхкомнатная квартира после капитального ремонта расположена в закрытом жилом комплексе с п…
€144,091
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/7
Изначально это была большая двухкомнатная квартира, но, не потеряв при этом  планировки поме…
€229,411
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Apartments with 2 bedrooms in a new residential building Playa de Aro Costa Brava Spain
€378,202
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Продается очень функциональная, 3-комнатная квартира с отделкой в современном стиле. Квартир…
€220,132
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Светлая и просторная 3-комнатная квартира в районе пересечения улиц Черняковской и Гагарина.…
€186,628
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 92 м²
NEW BUILD SEAFRONT APARTMENTS IN LO PAGAN New Build жилой из 10 парадных квартир в Ло Паган…
€455,056

Параметры недвижимости в gmina Bialopole, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти