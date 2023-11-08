Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Bialopole

Жильё в gmina Bialopole, Польша

1 объект найдено
Квартира в Kicin, Польша
Квартира
Kicin, Польша
Площадь 1 998 м²
Привлекательный сюжет в коммуне Кицин | Czerwonak
€179,872

Параметры недвижимости в gmina Bialopole, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти