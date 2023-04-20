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Купить недвижимость в gmina Barczewo, Польша

Барчево
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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Барчево, Польша
Дом 3 спальни
Барчево, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 258,804
ДОМ КОМОД С БАССЕЙНОМ Большой и комфортабельный дом с бассейном расположен в Барчево на ул. …

Параметры недвижимости в gmina Barczewo, Польша

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с бассейном
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