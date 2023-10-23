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Квартиры в gmina Augustow, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Jeziorki, Польша
Квартира
Jeziorki, Польша
Площадь 3 150 м²
Доброе утро, пожалуйста, ознакомьтесь с предложением о продаже участков с необычным климатом;)
€97,726

Параметры недвижимости в gmina Augustow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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