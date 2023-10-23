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Квартиры в Гловно, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Гловно, Польша
Квартира 3 спальни
Гловно, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Продажа: Квартира, площадью 75,68 м2, с 7 балконами! Обращённый к Юго/Востоку. Этаж: 3-й В к…
€143,427
Realting.com
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