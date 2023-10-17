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Квартиры-студии в Гдыня, Польша

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Гдыня, Польша
Студия 1 спальня
Гдыня, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Представляем вам интересное предложение квартиры-студии в современном жилом комплексе в цент…
€110,036

Параметры недвижимости в Гдыня, Польша

недорогая
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