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Дома в Гданьске, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Jankowo Gdanskie, Польша
Дом 4 комнаты
Jankowo Gdanskie, Польша
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
€ 303,377

Параметры недвижимости в Гданьске, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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