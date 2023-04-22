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Квартиры в Гданьске, Польша

Гданьск
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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 79,860
Мы хотели бы представить вам новую квартиру в Ясень по очень привлекательной цене только до …
Квартира 1 спальня в Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 185,696
Мы хотели бы представить вам 2-комнатную квартиру в центре города, недалеко от Мотлавы. К…
Квартира 1 спальня в Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 178,182
Мы рады представить вам 2 комнатную квартиру в непосредственной близости от моря. Недвижи…
Квартира 3 спальни в Гданьск, Польша
Квартира 3 спальни
Гданьск, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м²
€ 180,249
Представляем квартиры в стандарте разработчика для продажи. Это комплекс зданий, располож…
Квартира 1 спальня в Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 111,987
Мы рады представить вам современный жилой комплекс на границе Морены и Ясен, сочетающий в се…
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 89,735
Мы рады представить вам квартиру по очень привлекательной цене в красивом месте.Здания разли…
Квартира 1 спальня в Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 82,651
Мы хотели бы представить вам новую квартиру в Ясень по привлекательной цене. Одним из вел…
Квартира 1 спальня в Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 111,458
Представляем квартиры в стандарте разработчика для продажи. Это комплекс зданий, располож…
Квартира 1 спальня в Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 116,638
Мы рады представить вам современный жилой комплекс на границе Морены и Ясен, сочетающий в се…
Квартира 2 спальни в Гданьск, Польша
Квартира 2 спальни
Гданьск, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 188,191
Мы рады представить вам отличную квартиру в самом сердце старого города, на улице Тартачна, …

Параметры недвижимости в Гданьске, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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