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Дома в Гданьский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Rotmanka, Польша
Дом 4 спальни
Rotmanka, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Представляем вам просторный и благоустроенный односемейный дом в Ротманке. Отдельный дом пло…
€336,984
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Fox Promotion S.C
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Параметры недвижимости в Гданьский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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