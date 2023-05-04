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Квартиры в Гданьский повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Wislinka, Польша
Квартира 1 комната
Wislinka, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€ 151,563
Квартира 2 спальни в Wislinka, Польша
Квартира 2 спальни
Wislinka, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 263,996

Параметры недвижимости в Гданьский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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