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Квартиры в Falenty, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Фаленты, Польша
Квартира 1 спальня
Фаленты, Польша
28 м²
€ 81,909
Однокомнатная квартира идеально подходит для аренды. Расположение: на границе между Италией …

Параметры недвижимости в Falenty, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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