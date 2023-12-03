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Жильё в Дзержонювский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 6 спален в Белява, Польша
Дом 6 спален
Белява, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Этаж 1/2
Липова — это закрытая и роскошная резеденция.  Она расположена в элитной части Bielawy. Площ…
€1,09 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Дзержонювский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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