Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Душники-Здруй

Жильё в Душники-Здруй, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Душники-Здруй, Польша
Квартира 3 комнаты
Душники-Здруй, Польша
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Продается 3-комнатная квартира площадью 58,1 м2 в Поджеви в коммуне Душники. Квартира распол…
€51,926
Realting.com
Перейти