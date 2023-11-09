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Жильё в Ченстохова, Польша

1 объект найдено
Квартира в Ченстохова, Польша
Квартира
Ченстохова, Польша
Площадь 80 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением нового инвестирования односемейных домов в террасн…
€98,588

Параметры недвижимости в Ченстохова, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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