ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Чемпинь
Дома
Дома в Чемпинь, Польша
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 6 комнат с балконом
Варшава, Польша
6
242 м²
€412,039
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Польша
2
80 м²
Эксклюзивный жилой проект, предлагающий новые квартиры и пентхаусы на продажу в престижном …
€313,483
Рекомендовать
Дом 6 комнат с балконом
Варшава, Польша
6
526 м²
:Вскоре: Bemowo / Jelonki, отдельно стоящий дом площадью 526 м2 на участке 634 м2 / Недвижим…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Варшава, Польша
8
360 м²
2
€908,598
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Польша
2
75 м²
€486,353
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Варшава, Польша
6
2
120 м²
3/4
Дом Этажей: 4 Год строительства: 2000 Квартира Этаж: 3-й Основная информация Площадь: 120…
€247,691
Рекомендовать
Дом 8 комнат с балконом
Варшава, Польша
8
758 м²
СОВРЕМЕННАЯ УИЛЛА В СТАРОМ МОКОТ-СЕРКЕ Красивая, просторная вилла, построенная в 2016 году. …
€953,785
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
5
2
133 м²
1/2
Эта квартира расположена в тихом районе Marki, что делает ее отличным выбором для семей, ищу…
€202,112
Рекомендовать
Квартира
Варшава, Польша
26 м²
3
Новый комплекс в районе Białołęka в Варшаве, состоящий из 142 квартир различной планировки о…
€77,172
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Польша
3
93 м²
Новый жилой проект на холмах над Фуэнхиролой, где каждая крошечная деталь была тщательно пр…
€460,112
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1
1
60 м²
1/4
Nova Talarowa - это следующая инвестиция в Варшавскую Белоленку, состоящую из 142 квартир ра…
€142,153
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
4
77 м²
29
€431,011
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL