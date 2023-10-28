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Жильё в Чарнковско-Тшчанецкий повят, Польша

gmina Wielen
4
7 объектов найдено
Квартира в Mialy, Польша
Квартира
Mialy, Польша
Площадь 11 800 м²
€215,544
Квартира в Велень, Польша
Квартира
Велень, Польша
Площадь 180 м²
Продается земельная собственность с отдельно стоящим домом. Дом был тщательно отремонтирован…
€168,393
Квартира в Gulcz, Польша
Квартира
Gulcz, Польша
Площадь 82 500 м²
Доброе утро, большие участки для продажи в Гульч-Хамржиско, коммуна Вьелени. Около озёр: Хам…
€96,546
Квартира в Kruteczek, Польша
Квартира
Kruteczek, Польша
Площадь 191 м²
Привлекательный, большой дом для продажи, расположенный на краю леса в Нотецкой Пуще в Круте…
€223,402
Квартира в Biala, Польша
Квартира
Biala, Польша
Площадь 3 500 м²
ПРОДАЖА, НАЗЕМНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗДАНИЕ ХРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ БЕЛЫЙ, ГМ. ТРИ
€303,108
Квартира в Чарнкув, Польша
Квартира
Чарнкув, Польша
Площадь 164 м²
Доброе утро,
€56,131
Квартира в Smieszkowo, Польша
Квартира
Smieszkowo, Польша
Площадь 28 800 м²
Уникальное предложение!!!
€559,066

Типы недвижимости в Чарнковско-Тшчанецкий повят

квартиры

Параметры недвижимости в Чарнковско-Тшчанецкий повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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