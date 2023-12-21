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Жильё в Хожув, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, в центре города, с подвалом в Хожув, Польша
Квартира 3 спальни с балконом, в центре города, с подвалом
Хожув, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 2/4
Продается трехкомнатная квартира в самом центре города, рядом с рынком и знаменитым торговым…
€79,207
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Параметры недвижимости в Хожув, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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