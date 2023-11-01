ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Ходзеж
Дома
Дома в Ходзеж, Польша
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Польша
3
100 м²
NEW BUILD ONE LEVEL VILLAS IN ALTOANA GOLF RESORT MURCIA New Build резиденция красивых вилл…
€384,168
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Walendow, Польша
6
264 м²
€625,454
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
57 м²
5/10
Привлекательная квартира, расположенная в доме 2011 года постройки на улице Aleja Sikorskieg…
€200,359
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
4
141 м²
6
€488,107
Рекомендовать
Квартира 2 ванных
Варшава, Польша
2
129 м²
1/2
МестоположениеРезиденция расположена в престижной части Мокотова, в 3км от центра Варшавы.Пр…
€600,633
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
5
160 м²
3/4
Просторная, солнечная квартира, недавно законченная по очень высоким стандартам. Квартира ра…
€719,247
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Варшава, Польша
2
43 м²
3
€239,828
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1
1
25 м²
7/10
Квартира-студия площадью 25 квадратных метров, расположенная в одном из самых привлекательны…
€112,005
Рекомендовать
Дом 8 комнат с балконом
Мрозы, Польша
8
1 170 м²
€412,039
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Польша
4
200 м²
It is a stunning new development of villas located between Mijas and Marbella This prime la…
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
3
69 м²
Вам не очень нравятся большие города ? Тишина и покой села Большая Польша играют в вашей душ…
€60,394
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
4
95 м²
1
€274,481
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL