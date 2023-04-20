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Купить дом в Ходзеский повят, Польша

gmina Chodziez
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1 объект найдено
Домв Studzieniec, Польша
Дом
Studzieniec, Польша
539 м²
€ 432,589
Я хотел бы представить уникальную и очаровательную усадьбу, построенную в 1760 году в Студзе…

Параметры недвижимости в Ходзеский повят, Польша

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