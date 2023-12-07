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Квартиры в Ходзеский повят, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ходзеж, Польша
Квартира 2 комнаты
Ходзеж, Польша
Число комнат 2
Площадь 56 м²
€60,192
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Ходзеж, Польша
Квартира
Ходзеж, Польша
Площадь 24 453 м²
€290,504
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Ходзеж, Польша
Квартира
Ходзеж, Польша
Дом мечты в сельской местности – 650 м2 на участке земли площадью 4,2 га в живописной местности!
€743,690
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Ходзеский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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