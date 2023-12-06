Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Хелмский повят

Жильё в Хелмский повят, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Brzezno, Польша
Квартира
Brzezno, Польша
Площадь 3 800 м²
€127,822
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в гмина Дубенка, Польша
Квартира
гмина Дубенка, Польша
Площадь 285 м²
€92,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Хелмский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти