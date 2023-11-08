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Жильё в Бытувский повят, Польша

1 объект найдено
Квартира в Бытув, Польша
Квартира
Бытув, Польша
Площадь 120 м²
Oasis of Peace in Borui – House of Recreation and Residential 120 m ² on 792 m ² Plot!
€118,041

Параметры недвижимости в Бытувский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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