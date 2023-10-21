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Квартиры в Билгорайский повят, Польша

gmina Bilgoraj
5
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Корчув, Польша
Квартира 3 комнаты
Корчув, Польша
Комнаты 3
Площадь 73 м²
€1,524
Квартира 5 комнат в Билгорай, Польша
Квартира 5 комнат
Билгорай, Польша
Комнаты 5
Площадь 300 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ В УЛ. КОПИРОВАТЬ
€3,16 млн
Квартира 2 комнаты в Корчув, Польша
Квартира 2 комнаты
Корчув, Польша
Комнаты 2
Площадь 57 м²
€260,965
Квартира в Билгорай, Польша
Квартира
Билгорай, Польша
Площадь 47 м²
Предлагаю на продажу место (формально квартиру), расположенное на первом этаже многоквартирн…
€217,652
Квартира в Корчув, Польша
Квартира
Корчув, Польша
Площадь 3 544 м²
Продается лесная недвижимость в Варшаве (Rembertów) (муниципалитет. Рембертув, район. Варшав…
€168,680
Квартира 3 комнаты в Корчув, Польша
Квартира 3 комнаты
Корчув, Польша
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Квартира в историческом многоквартирном доме по адресу Al. 3 мая – Powiśle, идеально подходи…
€332,790
Квартира в Dabrowka, Польша
Квартира
Dabrowka, Польша
Площадь 1 650 м²
Привлекательный участок для продажи, покрытый местным планом пространственного развития в ра…
€161,607
Квартира 2 комнаты в Корчув, Польша
Квартира 2 комнаты
Корчув, Польша
Комнаты 2
Площадь 57 м²
€260,965

Параметры недвижимости в Билгорайский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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