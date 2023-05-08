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Жильё в Бельский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Браньск, Польша
Дом 4 спальни
Браньск, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Этаж 1/2
€ 272,843

Параметры недвижимости в Бельский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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