Купить дом в Бялогардский повят, Польша

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Польша
Западно-Поморское воеводство
Бялогардский повят
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Дом 4 комнаты
Бялогард, Польша
4 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 385,646
Сегмент с представительством забитковю будынку за 1932 год, идеальный на элеганцкю канселари…
Дом 4 комнаты
Бялогард, Польша
4 Количество комнат
176 м²
Количество этажей 2
€ 680,551
Престижная недвижимость przedstawia nietuzinkową nieruchomość w doskonałej lokalizacji! Blis…
Параметры недвижимости в Бялогардский повят, Польша
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