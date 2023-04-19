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Купить недвижимость в Бялогард, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Бялогард, Польша
Дом 4 комнаты
Бялогард, Польша
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 385,646
Сегмент с представительством забитковю будынку за 1932 год, идеальный на элеганцкю канселари…
Дом 4 комнатыв Бялогард, Польша
Дом 4 комнаты
Бялогард, Польша
4 Количество комнат 176 м² Количество этажей 2
€ 680,551
Престижная недвижимость przedstawia nietuzinkową nieruchomość w doskonałej lokalizacji! Blis…
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