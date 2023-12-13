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Жильё в Бялобжегский повят, Польша

1 объект найдено
Квартира в Kostrzyn, Польша
Квартира
Kostrzyn, Польша
Площадь 1 210 м²
Рекомендую услугу и жилой участок для продажи. Отличное расположение для торговли /услуг /ск…
€64,167
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Бялобжегский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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