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Пентхаусы в Себу, Филиппины

Пентхаус В архив
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1 объект найдено
Пентхаус в Себу, Филиппины
Пентхаус
Себу, Филиппины
Площадь 700 м²
Срочная продажа пентхауса в Cebu IT Park Centrale. Это внутри ИТ-парка Себу, который подх…
€2,42 млн

Параметры недвижимости в Себу, Филиппины

недорогая
элитная
Realting.com
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